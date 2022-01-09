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Путін вимагає від США визнати сфери впливу Росії. Ці вимоги неправомірні, - Кулеба

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Путін вимагає від США визнати сфери впливу Росії. Ці вимоги неправомірні, - Кулеба
Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба вважає прагнення Росії встановити "зони впливу" пережитком Холодної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею — сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці", - підкреслив він. 

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Дрємучий совок... Творять тюрму народів. Знову.
  • Sophia-Maria Duglass
    Война ,развязанная кацапами в Украине , ПОХОРОНИТ РАШУ
  • Sophia-Maria Duglass
    Ваня, идите домой - здесь водки нет
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