Літак з евакуйованими з Казахстану українцями приземлився у Києві

Ввечері 9 січня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" зі столиці Казахстану Нур-Султана прибув рейсовий літак із 33-ма українцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Один із пасажирів на ім'я Саржан розповів, що він прибув до аеропорту Нур-Суртана з Караганди (місто розташоване за 200 км від Нур-Султана, - ред.), і летить на навчання до Європи. У Києві у нього пересадка. Каже, що придбав квиток на літак завчасно і його рейс не переносили.

"Ми добирались автомобілем. Нас було четверо в машині. На блокпосту нас перевірили та записали наші дані", — розповів пасажир.

За його словами, наразі в Караганді все спокійно, а більшість активних дій відбувалась у великих містах. Між усіма містами стоять блокпости, а автомобілі перевіряють.

"Якщо вважають, що людина "підозріла", то перевіряють її особисті дані. Військових у місті не так багато. Найбільше військових на блокпостах та біля адмінбудівель", — розповів Саржан.

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