У 2022 році можуть запровадити картки на продукти для незаможних верств населення, - радник президента Устенко

Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі ВВС News Україна заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.



Перспектива переходу частини населення на продуктові картки, як зазначається, викликана здорожчанням харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.



Устенко вважає, що в українських умовах зниження чи скасування ПДВ на харчі, навіть тимчасове, потягне додаткові витрати з державного бюджету на адміністрування податків та зашкодить конкуренції між виробниками та реалізаторами харчів.

"У наших умовах це додатковий ризик для економіки", - вважає він.

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А от більш прийнятним варіантом, каже економіст, могла б бути цільова фінансова підтримка - за аналогією із програмою "єПідтримка", доступної тим, хто встановив на смартфоні урядовий додаток "Дія".

Олег Устенко навіть не виключив запровадження чогось на кшталт "продуктових карток", які діють у США для незаможних громадян.

"В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", - заявив Олег Устенко, наголосивши, що "це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності".