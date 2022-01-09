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У 2022 році можуть запровадити картки на продукти для незаможних верств населення, - радник президента Устенко

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У 2022 році можуть запровадити картки на продукти для незаможних верств населення, - радник президента Устенко
Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі ВВС News Україна заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

Перспектива переходу частини населення на продуктові картки, як зазначається, викликана здорожчанням харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.

Устенко вважає, що в українських умовах зниження чи скасування ПДВ на харчі, навіть тимчасове, потягне додаткові витрати з державного бюджету на адміністрування податків та зашкодить конкуренції між виробниками та реалізаторами харчів.

"У наших умовах це додатковий ризик для економіки", - вважає він.

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А от більш прийнятним варіантом, каже економіст, могла б бути цільова фінансова підтримка - за аналогією із програмою "єПідтримка", доступної тим, хто встановив на смартфоні урядовий додаток "Дія".

Олег Устенко навіть не виключив запровадження чогось на кшталт "продуктових карток", які діють у США для незаможних громадян.

"В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", - заявив Олег Устенко, наголосивши, що "це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності".

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
  • Scorpman Y
    "дохозяйнувалися"..
    після "кіньця епохи бідності" - ввести "продуктові картки"..
    Не пенсію підняти чі субсідію, а кинути кілограм гречки та макарон - ЖРИ_ТЕ!
    А платить хто різницю буде, за чій рахунок?
    Як там мосійчук перед новими роками (2019 та 2022) верещала:
    від"як НЕ переїдати при бОриге" - до "як хоча б шось поїсти при "чеснам лохе"..
  • Romk@
    От кофе в Вене до карточек на продукты за 2.5 года. Зебизяны довольны?
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