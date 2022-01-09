День 10 січня у Казахстані оголошено днем жалоби

У Казахстані у понеділок, 10 січня, оголошено загальнонаціональну жалобу у зв'язку з людськими жертвами внаслідок масових протестів у регіонах країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Інтерфакс.

"У зв'язку із загибеллю людей внаслідок скоєних у Республіці Казахстан терористичних актів оголосити 10 січня 2022 року загальнонаціональну жалобу в Республіці Казахстан", - йдеться у тексті указу, підписаного главою держави Касим-Жомартом Токаєвим у суботу, 8 січня.

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.