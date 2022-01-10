Ми не будемо на зустрічі з російською делегацією обговорювати питання безпеки в Європі без участі європейців, - заступник держсекретаря Шерман
"США на зустрічі з Росією щодо стратегічної стабільності готові обговорювати деякі двосторонні питання, але не будуть говорити про безпеку в Європі без участі самих європейців", - йдеться у заяві Держдепу за підсумками попередніх переговорів у неділю Шерман із Рябковим у Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Замдержсекретаря наголосила, що обговорення низки питань проходитиме лише на засіданні Ради Росія-НАТО у Брюсселі 12 січня та на зустрічі Постійної ради ОБСЄ у Відні 14 січня", - наголошується в документі.
Держдепартамент повідомляє, що Шерман також нагадала про прихильність США "суверенітету, територіальній цілісності країн, а також - їх праву самостійно вибирати союзи".
Заступник держсекретаря запевнила, що США вітатимуть розвиток подій, у якому вдасться через дипломатію досягти реального прогресу (при контактах із РФ - ред)".