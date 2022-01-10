Наказ силам безпеки Казахстану стріляти на ураження має бути скасований, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон домагається від влади Казахстану роз'яснень про те, чому їм знадобилося залучати ОДКБ, у якій чільну роль відіграє Росія, для придушення заворушень внутрішнього характеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив Блінкен в інтерв'ю недільній програмі "Цього тижня" на каналі АВС.

Крім того, Блінкен засудив відданий владою Казахстану наказ стріляти на ураження.

"Наказ стріляти на ураження, так, як він діє, є неправильним і має бути скасований", – відзначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є реальні питання, чому влада Казахстану була змушена звернутися до ОДКБ, де домінує Росія, - Блінкен