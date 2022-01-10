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Наказ силам безпеки Казахстану стріляти на ураження має бути скасований, - Блінкен

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Наказ силам безпеки Казахстану стріляти на ураження має бути скасований, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон домагається від влади Казахстану роз'яснень про те, чому їм знадобилося залучати ОДКБ, у якій чільну роль відіграє Росія, для придушення заворушень внутрішнього характеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив Блінкен в інтерв'ю недільній програмі "Цього тижня" на каналі АВС.

Крім того, Блінкен засудив відданий владою Казахстану наказ стріляти на ураження.

"Наказ стріляти на ураження, так, як він діє, є неправильним і має бути скасований", – відзначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є реальні питання, чому влада Казахстану була змушена звернутися до ОДКБ, де домінує Росія, - Блінкен

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Vitaliy Darmits
    Блінкен просто не розуміє , що в срюзьком мірє життя людини = життю навозного жука , свині чи курки . Він просто в такому гамні ніколи не жив .
  • Super Gut
    Уже который день убивают безоружных протестующих в Казахстане, а косовороточный клоун-малорос до сих пор со своим шапито молчат. В случае Майдана-3, зеупырь тоже будет обращаться в одкб
  • Светлана Науменко
    Самолет МО прилетел из Казахстана, скорые забирают раненых - с почином, казахи!
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