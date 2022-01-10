У Нью-Йорку сталася найстрашніша пожежа за останні 30 років - загинуло щонайменше 19 людей. ВIДЕО

Щонайменше 19 людей загинули, зокрема дев'ятеро дітей, внаслідок пожежі у висотному житловому будинку в районі Бронкс у Нью-Йорку. Трагедію міська влада називає однією з найстрашніших за більш ніж 30 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, про це повідомляє NBC New York.

"Це стане однією з найстрашніших пожеж, які ми бачили тут у наш час у Нью-Йорку", — заявив мер Ерік Адамс на пресконференції через кілька годин після того, як полум'я охопило будівлю.

На цей момент зафіксовано як мінімум 63 постраждалих, які потребували медичної допомоги через шкоду та каліцтва, які їм завдали вогонь та дим. Життя 32 у небезпеці, у 9 — ушкодження середньої тяжкості.

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Імена та вік жертв не розголошуються, але пожежники підтвердили ЗМІ, що щонайменше 19 людей загинули від травм, отриманих внаслідок пожежі.

Переважна більшість жертв пожежі надихалися димом. Пожежники, які увірвалися до будівлі, виявили загиблих майже на кожному поверсі будівлі. Більшість задихнулася або у них не витримало серце.

"Люди були замкнені у своїх квартирах по всій будівлі", — розповів комісар Пожежного Департаменту Нью-Йорка Ден Нігро, назвавши умови задимлення "безпрецедентними".

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Пожежне розслідування встановило, що загоряння сталося у двоповерховій квартирі на другому та третьому поверхах будинку. За словами комісара, двері у квартиру були залишені відчиненими, що дозволило вогню і диму поширитися по всій будівлі.

Нігро сказав, що це "незвичайно", що дим поширився на всій довжині будівлі.

За оцінками департаменту, 200 його співробітників прибули до 19-поверхової житлової будівлі на Східній 181 вулиці у Фордхем-Хайтс близько 11 години ранку. Вогонь був загашений незадовго до 13 години.

Недільну катастрофу назвали однією з найстрашніших пожеж у місті принаймні за три десятиліття. Понад 30 років тому, 25 березня 1990 року, у громадському клубі Happy Land у Бронксі була навмисно влаштована пожежа, внаслідок якої загинули 87 людей.

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