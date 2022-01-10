Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прес-служба альянсу.
"Віцепрем'єр Стефанишина візьме участь у засіданні комісії НАТО-Україна, яке відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО", - йдеться у пресрелізі на сайті блоку.
Також повідомляється, що за підсумками генсек та український віцепрем'єр проведуть спільну пресконференцію.
Спостерігачі звертають увагу, що засідання комісії відбудеться перед серією зустрічей: Росія-США 10 січня у Женеві, Росія-НАТО 12 січня та Росія-ОБСЄ 13 січня у Брюсселі. Однією із тем, як повідомлялося, буде українське питання.
Напередодні Столтенберг заявив, що компроміси з Росією щодо низки питань безпеки можливі, проте за одну зустріч вони недосяжні.
Генсек додав: "Ми в минулому вже доводили, що можемо робити компроміси і знаходити з Росією вирішення проблем", і пояснив, що для цього, ймовірно, буде необхідна не одна, а "серія зустрічей".
"Є можливість разом знайти шлях уперед, політичний шлях. Є можливість вирішити питання стосовно побоювань Росії", - вважає він.
При цьому генсек вкотре попередив, що НАТО не має наміру відмовлятися від принципу "відкритих дверей", що означає, що будь-яка країна, зокрема Україна, може претендувати на вступ до альянсу.