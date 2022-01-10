Складно досягти прогресу, коли "Росія приставила пістолет до голови України і зібрала біля її кордонів 100 тис. солдат", - Блінкен

Досягти прогресу в переговорах США та Росії буде складно, оскільки зараз РФ "приставила пістолет до голови України".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це напередодні американсько-російських переговорів у Женеві заявив в інтерв'ю ABC News держсекретар США Ентоні Блінкен.

На його думку, цього тижня, на якому відбудуться переговори РФ із Заходом, навряд чи будуть прориви. За його словами, Росія озвучить свої занепокоєння, а її візаві – свої.

"Дуже складно уявити, що це (прогрес. – Ред.) відбувається, коли продовжується ескалація, коли Росія приставила пістолет до голови України, зібрала 100 000 солдатів біля її кордонів з можливістю подвоїти це число у дуже короткі терміни", – сказав глава Держдепу.

За його словами, середовище для реального прогресу та вирішення занепокоєння сторін з'явиться, якщо буде видно деескалацію та зниження напруженості.

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Блінкен також написав у Twitter, що в ситуації навколо України є два шляхи. Перший – діалог та дипломатія для запобігання конфронтації. Другий – конфронтація та масштабні наслідки для Росії, якщо вона знову почне агресію.