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В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали
За добу 09 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 09 січня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали 02 зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41);

В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали 02 20 376 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 064 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали 02 летальних випадків – 86;

В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали 02 одужало – 3 517 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали 02 захворіло – 3 704 442 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали 02 одужало – 3 514 786 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали 02 летальних випадків – 97 325;

В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 966 846.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали 13

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    просто НОВОСТЬ НИ О ЧЕМ..И ОБО ВСЕМ..НАКОНЕЦ ТО КОВИДНОЕ ММ ОТКРЫВАЕТ СВОИ ТАЙНЫ...

    ШОК ! Вакцина вообще не обеспечивает защиты - заключение Шведских ученых !

    https://www.youtube.com/watch?v=TOqp6_5DA6c

    То о чем я писал пару месяцев назад и меньше а меня гнобили пресследвоали банили и орали умри антивакцинатор я задавал влпрос все ли хорошо на перспективу с вакцинами? ответ уже получен мягко говоря- не очень..для вакцинировавшихся...
  • faust7808
    Вы ведете себя, как глупый пенсионэр. Вам привели вашу же статью и ее интерпретацию с переводом. Но ведь так удобно верить неизвестному юристу- антиваксеру, который льет вам в голову такой сладкий и опасный бред. Включайте иногда голову. И да, наверное граждане Израиля глупы. раз более 70% вакцинировались ?)) Я не верю в глупого иудея. Априори
  • Андрій Гавран
    Для меня - если в статье есть словосочетания "сопутствующие заболевания", статья на 95% манипулятивная. Про вакцины. Против, хорошо изученного, банального гриппа, не могут сварить эффективной вакцины, а против нового, неизученного вируса, в считанные месяцы - десятки. Вики пишет, что 66 разных жиж проходили исследования. 10, уже, используются... Русская Вики пишет про 83 кандидата на звание вакцины... Окончательно меня убил "Джонсон", начав, параллельно с детским шампунем, разливать чудодейственную жидкость от смертельно опасного вируса... Проскальзывают статьи об вакцинах в виде таблеток и спреев... Плюс, во всей этой вакханалии, старательно не упоминается Китай... а у них - 4500 жертв коронавируса. С самого начала "эпидэмии"...
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