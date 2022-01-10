В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали

За добу 09 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 09 січня в Україні:

зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41);

20 376 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 064 особи;

летальних випадків – 86;

одужало – 3 517 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 704 442 особи;

одужало – 3 514 786 осіб;

летальних випадків – 97 325;

проведено ПЛР-тестувань – 16 966 846.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення", - розповіли в МОЗ.











