В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
"За добу 09 січня в Україні:
зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41);
20 376 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 064 особи;
летальних випадків – 86;
одужало – 3 517 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 704 442 особи;
одужало – 3 514 786 осіб;
летальних випадків – 97 325;
проведено ПЛР-тестувань – 16 966 846.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення", - розповіли в МОЗ.