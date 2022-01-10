Збройні формування РФ не пропустили спостерігачів через блокпост біля Станиці Луганської, - ОБСЄ

Уранці 9 січня збройні формування в Луганській області не пропустили спостерігачів до підконтрольних урядові районів. Патруль СММ прямував із непідконтрольних урядові районів.

Як іеформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ за 9 січня.

"Заборона доступу сталася о 09:53 на блокпості збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської. Член збройних формувань не пропустив одного із двох спостерігачів, які прямували до підконтрольних урядові районів, мотивувавши це "відсутністю попереднього повідомлення про перетин другого члена Місії". Зрештою ніхто з цих спостерігачів до підконтрольних урядові районів не потрапив й обидва повернулися назад до бази в непідконтрольному урядові Луганську", - повідомили в ОБСЄ.

Зазначається, що про перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано 6 гаубиць військ РФ, розміщених із порушенням ліній відведення, - ОБСЄ

"Місія знову констатує, що такі заборони не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, але й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке є вкрай необхідним для її ефективної роботи.

Рішення Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу СММ по всій Україні. Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, а також виконання інших передбачених мандатом завдань. Крім того, згідно з мандатом Місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата", - додали у спецмісії.