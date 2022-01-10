У МВС Казахстану повідомили про затримання майже 8 тисяч людей

У Казахстані кількість затриманих унаслідок масових протестів зросла майже до 8 тис. осіб, повідомляє ситуаційний центр МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У всій країні затримано 7939 осіб", - йдеться у повідомленні відомства, поширеному у понеділок.

Зокрема, за даними МВС, правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та спецпідрозділами в Алмати на двох ринках затримали 207 людей.

"Вилучено 5 викрадених авто, викрадені товарно-матеріальні цінності, 2 одиниці гладкоствольної та 4 холодної зброї", - наголошується у зведенні.

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Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.