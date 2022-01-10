Україна на п'ятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 10 січня у світі зареєстрували 1 857 071 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 3 476 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 307 909 895 випадків інфікування, з них 1 857 071 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 506 141 особа, з них 3 476 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 259,5 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 48-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 19-ту, за летальними випадками за добу Україна - 11-та у світі та 5-та в Європі.





