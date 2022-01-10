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США не підуть на поступки РФ стосовно територіальної цілісності України, - Блінкен

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США не підуть на поступки РФ стосовно територіальної цілісності України, - Блінкен
США на перемовинах із Росією виключають можливість будь-яких поступок цій країні стосовно територіальної цілісності України.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Блінкена, перемовини ведуться не для того, щоб піти на поступки перед загрозою вторгнення Росії в Україну через вісім років після того, як вона анексувала Крим. Їхня мета - зниження напруги.

"Йдеться про те, щоби побачити, чи є в контексті діалогу та дипломатії речі, які обидві сторони можуть зробити, щоб зменшити напругу", – сказав він.

"Ми робили це в минулому", - додав Блінкен.

Читайте також: Складно досягти прогресу, коли "Росія приставила пістолет до голови України і зібрала біля її кордонів 100 тис. солдат", - Блінкен

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Nik Home 379c842c
    байден винават?
  • Сергій Кулик 2955aac4
    Да Байден и не пойдет на уступки.
    Никто несомневается.

    Но у нас - увы и к превеликому сожалению! - не Байден при власти, а обосратый зеля...
  • Анатолий Панасюк
    Поки що тільки один "словесний потік" в вигляді переговорів про переговори, а що під "килимом" - невідомо.
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