США не підуть на поступки РФ стосовно територіальної цілісності України, - Блінкен
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США на перемовинах із Росією виключають можливість будь-яких поступок цій країні стосовно територіальної цілісності України.
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Блінкена, перемовини ведуться не для того, щоб піти на поступки перед загрозою вторгнення Росії в Україну через вісім років після того, як вона анексувала Крим. Їхня мета - зниження напруги.
"Йдеться про те, щоби побачити, чи є в контексті діалогу та дипломатії речі, які обидві сторони можуть зробити, щоб зменшити напругу", – сказав він.
"Ми робили це в минулому", - додав Блінкен.