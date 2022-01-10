Начальник департаменту поліції Жамбилської області в Казахстані наклав на себе руки

Начальник департаменту поліції Жамбилської області Жанат Сулейменов наклав на себе руки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили у пресслужбі акімату Таразу (адмцентр регіону).

"На жаль, це так. Причини того, що сталося, з'ясовуються", - сказали в акіматі.

За повідомленням телеграм-каналу казахстанського журналіста Михайла Козачкова, стосовно Сулейменова після протестів було порушено кримінальну справу.

"Йому загрожував трибунал", - написав журналіст у понеділок.

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Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Як зазначається, під час масових протестів у Таразі було скоєно напад на акімат області, будівлю правлячої партії "Нур Отан", а також департамент поліції.