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Начальник департаменту поліції Жамбилської області в Казахстані наклав на себе руки

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Начальник департаменту поліції Жамбилської області в Казахстані наклав на себе руки
Начальник департаменту поліції Жамбилської області Жанат Сулейменов наклав на себе руки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили у пресслужбі акімату Таразу (адмцентр регіону).

"На жаль,  це так. Причини того, що сталося, з'ясовуються", - сказали в акіматі.

За повідомленням телеграм-каналу казахстанського журналіста Михайла Козачкова, стосовно Сулейменова після протестів було порушено кримінальну справу.

"Йому загрожував трибунал", - написав журналіст у понеділок.

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Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Як зазначається, під час масових протестів у Таразі було скоєно напад на акімат області, будівлю правлячої партії "Нур Отан", а також департамент поліції.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Зря он так, лучше быть убитым в бою забравши с собой кучу кацапской мрази!!!
  • Tychus Findlay
    Можливо, що "самогубець" підтримав протестуючих і не захотів лягати під кацапів та їхніх холуїв, саме за це і прибрали.
  • Сергій Гетьман e6d39edc
    Можливо його вбили росіяни, щоб потім ніхто не взнав, що це росіяни вбивали протестуючих, а не поліція Казахстану.
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