Епідзонування України: показники в двох областях погіршилися до "помаранчевого" рівня епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 10 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 151. Найвищий рівень захворюваності у Києві (362), Черкаській області (199) та Сумській області (188).
Разом з тим, в Дніпропетровській та Херсонській областях рівень захворюваності нижче епідпорога - 61 та 64 на 100 тис. населення відповідно.
За даними за 9 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 26 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 22,2% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.
За даними МОЗ, показники у Києві та 22 областях відповідають "жовтій" зоні карантину, в Сумській та Херсонській областях - "помаранчевій".