Зустріч перед переговорами зі США в Женеві була складною, - представник МЗС РФ Рябков
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Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков назвав складною, але діловою зустріч у Женеві перед запланованими переговорами із США щодо гарантій безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Розмова була складна, вона не може бути легкою. У принципі діловою. Я думаю, що завтра час не витрачатимемо даремно", - сказав він журналістам у Женеві.
Відповідаючи на запитання, чи є оптимізм у зв'язку з переговорами, Рябков сказав: "Я оптимізму ніколи не втрачаю, завжди керуюся оптимізмом".
Зустріч тривала трохи більше двох годин.