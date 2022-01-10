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Зустріч перед переговорами зі США в Женеві була складною, - представник МЗС РФ Рябков

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Зустріч перед переговорами зі США в Женеві була складною, - представник МЗС РФ Рябков
Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков назвав складною, але діловою зустріч у Женеві перед запланованими переговорами із США щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Розмова була складна, вона не може бути легкою. У принципі діловою. Я думаю, що завтра час не витрачатимемо даремно", - сказав він журналістам у Женеві.

Відповідаючи на запитання, чи є оптимізм у зв'язку з переговорами, Рябков сказав: "Я оптимізму ніколи не втрачаю, завжди керуюся оптимізмом".

Зустріч тривала трохи більше двох годин.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Ничего ,встречи с прокурорами в Гааге будут полегче ...
  • belge
    "Розмова була складна, вона не може бути легкою. У принципі діловою."

    В переводе с дипломатичесоко: нас, с нашими понтами, послали нахер.
  • Прощай немытая раССея
    Значит, пожалел, что был без вазелина....
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