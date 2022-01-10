Киргизького музиканта Рузахунова, затриманого в Казахстані, звільнено з-під варти: його везуть до Бішкека (оновлено)

Джазовий музикант, громадянин Киргизстану Вікрам Рузахунов звільнений з-під варти у Казахстані. Зараз його везуть до Бішкека.

Про це пише "Эхо Москвы", передає Цензор.НЕТ.

При цьому генконсул Киргизстану в Казахстані Назаралі Аріпов заявив, що на даний момент дипломати лише чекають на дозвіл поліції на зустріч із затриманим музикантом.

"Поки що немає жодної офіційної інформації про затримання інших громадян КР у Казахстані. Тому ми не знаємо, скільки наших співгромадян затримано та де вони перебувають. Зараз ми чекаємо на офіційну інформацію та дозвіл на зустріч", — додав Аріпов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Казахська влада показала "зізнання" затриманого, який "брав участь у протестах за гроші". Ним виявився відомий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов. ВIДЕО

Пізніше звільнення з-під варти киргизького джазового музиканта Вікрама Рузахунова, якого затримали в Казахстані за звинуваченням в участі в протестах підтрвердили у Державному комітеті національної безпеки Киргизстану.

"Вікрам Рузахунов звільнений з-під варти, зараз вирішується питання його повернення на батьківщину", - заявили в пресслужбі відомства.

Раніше в ефірі держканалу Казахстану показали відео "зізнання" затриманого під час протестних акцій чоловіка, який нібито "брав участь у протестах за гроші". Ним виявився відомий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов. Киргизстан направив ноту Казахстану у зв'язку із затриманням свого громадянина: "У нас немає терористів. Сусідам треба міняти риторику". Крім того, казахського посла викликали до МЗС Киргизстану через затримання музиканта Рузахунова.

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.