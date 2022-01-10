За тиждень вогонь забрав життя 39 осіб, на водоймах загинули 11, - ДСНС

Упродовж минулого тижня (з 03.01 по 09.01) під час пожеж загинули 39 осіб, на водних об'єктах - 11.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 40 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовано 54 особи.

Ліквідовано 788 пожеж, врятовано на пожежах 23 людини та не допущено знищення вогнем 379 будівель і 60 од. техніки. На пожежах загинуло 39 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн. 42 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 38 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 385 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 11 осіб.