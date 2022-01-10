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У столиці Казахстану знайдено мертвим полковника Комітету нацбезпеки

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У столиці Казахстану знайдено мертвим полковника Комітету нацбезпеки
У Нур-Султані знайдено мертвим полковника комітету національної безпеки (КНБ) Азамата Ібраєва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "БизнесONLINE", повідомили у спецслужбі.

У КНБ не розкривають подробиць смерті полковника. Розпочато досудове розслідування, пише Sputnik Казахстан.

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло Ібраєва знайшли у дворі його будинку із ознаками падіння з висоти. Ймовірно, йдеться про самогубство.

Ібраєв очолював технічну службу КНБ, а раніше був начальником департаменту власної безпеки казахської спецслужби.

Раніше сьогодні повідомлялося про самогубство начальника департаменту поліції Жамбилської області Казахстану Жаната Сулейменова.

Нагадаємо, 8 січня в Казахстані за підозрою у державній зраді було затримано колишнього голову КНБ Каріма Масімова. Зараз він перебуває у СІЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МВС Казахстану повідомили про затримання майже 8 тисяч людей

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Топ коментарі

  • Огусто
    В Кривому розі нещодавно, таке загадкове самогубство., казкове прямо.
  • Александр Ивашин 054948b9
    Чтобьі офицер не воспользовался пистолетом , а предпочел вьіпрьігнуть из окна ? Не верю !
    Из окна его просто вьібросили , возможно , после допроса с пьітками .
  • Виктор Паплинский
    В Киеве таких самоубийств, прилично - и с высоты выпадали и стрелялились двумя пулями в голову, и с ружья... Одни самоубийства...
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