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Кількість загиблих співробітників поліції та військових у Казахстані зросла до 17, - МВС республіки

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Кількість загиблих співробітників поліції та військових у Казахстані зросла до 17, - МВС республіки
Число загиблих співробітників силових структур у Казахстані зросло до 17.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомили у МВС республіки.

Йдеться про співробітників поліції, Нацгвардії та військових, сказали у МВС у понеділок.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих серед представників силового блоку. Про загиблих серед мирного населення не повідомлялося.

Дитячий омбудсмен Казахстану Аружан Саїн інформувала про загибель двох дітей у ході заворушень. Ще одна дитина, за її даними, перебуває у тяжкому стані.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Сколько из ни х были убиты переодетыми агентами ФСБ\ГРУ ?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Скільки кацапо-вірмено-бєларусскіх інтервентів зажмурили казахи?
  • Прощай немытая раССея
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