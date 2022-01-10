Тиждень у районі проведення ООС: двох військовослужбовців поранено, одного - травмовано. Зафіксовано 20 порушень "тиші" з боку військ РФ

Згідно зі щоденними зведеннями пресслужби штабу Об’єднаних сил, з 3 по 9 січня російсько-окупаційні війська 20 разів порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

Зазначається, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась. Зокрема, за минулий аналогічний період зафіксовано 26 порушень режиму "тиші".

У районах населених пунктів Світлодарська, Лебединського, Шумів, Авдіївки, Катеринівки, Майорська, Луганського, Старогнатівки, Новотошківського, Пісків, Богданівки, Кримського, Новомихайлівки противник вів докучливий вогонь, застосовуючи міномети калібру 120 мм та 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю, намагаючись спровокувати відповідь українських воїнів. Поблизу Станиці Луганської 8 січня російські найманці використали безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17. Крім того, цього ж дня на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно, "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

4 січня став єдиним днем на тижні, коли незаконні збройні формування Російської Федерації у районі проведення ООС жодного разу не порушили "тишу".

Наголошується, військовослужбовці Об’єднаних сил відкривають вогонь виключно у відповідь на обстріли російських окупаційних військ, коли виникає загроза життю та здоров’ю особового складу й мирних мешканців. Про всі порушення противника українська сторона СЦКК інформувала СММ ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн зазнав бойового травмування на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, застосовуючи заборонені 120-мм міномети, - штаб ООС

За повідомленням Командування Об’єднаних сил, минулого тижня двоє захисників зазнали поранень, ще один військовослужбовець дістав бойове травмування. Воїнам оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувальних закладів.

Підрозділи ДСНС України зі складу Об’єднаних сил за минулий тиждень обстежили 12 га території та знешкодили 350 вибухонебезпечних предметів.

Робота всіх КПВВ на лінії розмежування розпочинається щодня з 08:00 та триває до 16:00. Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України. Щодня відкритий з боку тимчасово окупованої території України лише КПВВ "Станиця Луганська". Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" бойовики розблоковували рух у понеділок та п’ятницю.

Нагадуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території через контрольні пункту в’їзду-виїзду. Так, під час перетинання КПВВ на лінії розмежування громадянам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток "Вдома".

Ситуація в районі проведення операції ООС залишається повністю контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.