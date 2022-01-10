Необхідно скоординувати дії США і ЄС на підтримку України, - Блінкен
Про це повідомив Держдепартамент США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Держсекретар Блінкен наголосив на важливості координації дій на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й підтвердив, що будь-яка подальша агресія Росії проти України викличе жорстку відповідь", - ідеться у повідомленні.
У свою чергу Європейська зовнішньополітична служба (ЄЗС) повідомила, що сторони обговорили "нарощування військової потужності Росії навколо України".
"Вони (Боррель і Блінкен - ред.) підтвердили підтримку Європейським Союзом і США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України й наголосили на необхідності для Росії деескалації та повного виконання Мінських угод", - зазначили в ЄЗС.
Сторони також домовилися, що"будь-яке обговорення європейської безпеки відбуватиметься в координації та за участю Європейського Союзу".