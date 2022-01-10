Інкубаційний період коронавірусу стає коротшим: симптоми інфікування "Омікроном" з'являються вже через три дні, - науковці
Такого висновку дійшли турецькі науковці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Згідно з поточними даними, інкубаційний період штаму "Омікрон" є коротшим. Цей період становить 5 днів у оригінального штаму "Ухань", штаму "Дельта" - 4 дні, "Омікрон" - 3 дні", - повідомив декан медичного факультету Університету Газі, член наукової ради при МОЗ Туреччини професор Мустафа Неджмі Ільхан.
За його словами, кількість випадків інфікування коронавірусом зросла, але при цьому кількість смертельних випадків зменшилася. Особливо обережними слід бути громадянам старше 65 років.
Також науковець відзначив, що в порівнянні з минулим роком у цьому році зросла кількість випадків інфікування грипом, і через схожі симптоми його часто плутають з коронавірусом. Тому для встановлення вірусу та призначення лікування при появі симптомів слід робити ПЛР-тест, для захисту - щеплення.