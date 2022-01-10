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Інкубаційний період коронавірусу стає коротшим: симптоми інфікування "Омікроном" з'являються вже через три дні, - науковці

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Інкубаційний період коронавірусу стає коротшим: симптоми інфікування "Омікроном" з'являються вже через три дні, - науковці
Інкубаційний період у разі інфікування штамом коронавірусу "Oмікрон" складає три дні, тоді як у разі інфікування штамом "Ухань" - п'ять днів, "Дельта" - чотири дні.

Такого висновку дійшли турецькі науковці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Згідно з поточними даними, інкубаційний період штаму "Омікрон" є коротшим. Цей період становить 5 днів у оригінального штаму "Ухань", штаму "Дельта" - 4 дні, "Омікрон" - 3 дні", - повідомив декан медичного факультету Університету Газі, член наукової ради при МОЗ Туреччини професор Мустафа Неджмі Ільхан.

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За його словами, кількість випадків інфікування коронавірусом зросла, але при цьому кількість смертельних випадків зменшилася. Особливо обережними слід бути громадянам старше 65 років.

Також науковець відзначив, що в порівнянні з минулим роком у цьому році зросла кількість випадків інфікування грипом, і через схожі симптоми його часто плутають з коронавірусом. Тому для встановлення вірусу та призначення лікування при появі симптомів слід робити ПЛР-тест, для захисту - щеплення.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Особливо обережними слід бути громадянам старше 65 років.

    У нас не многие кто доживает до 65, вернее мало кто может это сделать...

    Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 63 года, женщин - 73 года.

    Так что мужикам можно не бояться коронавириса. Государство о нас уже позаботилос...
  • Senator S 01a656ec
    Подкинут еще пару новых Штаммов с помощью частной лавочки ВОЗ...,и дело вылечится само собой к весне...
  • Сергей Ф.
    та щаз! каждые 3 месяца уже прошли. теперь каждую неделю. а через год - по-утрам. иначе серобуромалинового сертификата для проезда в метро не видать.
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