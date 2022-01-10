Переможець конкурсу на голову САП Клименко: У справі Татарова я зробив би все по-іншому

Переможець конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко заявив, що якби він очолював САП, то справу заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова розслідували б по-іншому.

Про це він розповів в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби на той момент, на момент розслідування справи, я був керівником САП, я би зробив абсолютно інші речі, вчинив би зовсім по-іншому. Навіть будучи на місці не керівника САП, а виконуючого обов'язки, як Грищук (Максим Грищук виконує обов’язки очільника САП після звільнення Холодницького, також брав участь у конкурсі. - Ред.). Я зробив би все по-іншому" - сказав Клименко.

За його словами, у цій справі можна було "уникнути протидії" завдяки "процесуальним хитрощам".

Клименко додав, що САП за Грищука не вижимає всі свої ресурси, бо на 50 прокурорів є лише 60 направлених до суду за рік кримінальних проваджень.

Він зазначив, що "одне провадження в рік – це не найкращий показник".

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Також Клименко заявив, що справа Татарова частково вплинула на його рішення податися на конкурс керівника САП.

Водночас на питання, чи дасть він нове життя справі Татарова, якщо очолить САП, Клименко сказав, що вже не може це коментувати, бо ця справа уже перебуває в провадженні іншого органу (Служби безпеки України. - Ред.), і процесуального шляху, як її можна реанімувати, він не бачить.

Нагадаємо, конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня 2021, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.

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