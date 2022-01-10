Ми не допустимо "кольорових революцій" у країнах ОДКБ, - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що країни ОДКБ не допустять силової зміни влади на своїх територіях.

Про це він сказав під час відеоконференції лідерів країн ОДКБ у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вжиті по лінії ОДКБ заходи чітко показали, що ми не дозволимо розгойдувати ситуацію у себе вдома і не дамо реалізувати сценарій так званих кольорових революцій", - сказав Путін.

Він запевняє, що події в Казахстані – не перша і далеко не остання спроба втручання ззовні у внутрішні справи держав ОДКБ, і тут він погоджується із висловленою раніше позицією Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі.

Лукашенко в ході відеоконференції заявив, що ОДКБ потрібно зміцнювати, а з ситуації в Казахстані потрібно винести уроки. Зокрема, він говорив про осередки терористів і про те, що ситуації, подібні до казахстанських подій, можуть повторитися.

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Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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