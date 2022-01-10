У Женеві розпочалися перемовини представників США та Росії

У швейцарській Женеві розпочалася зустріч представників США та РФ щодо "гарантій безпеки".

Про це повідомила заступник держсекретаря США Венді Шерман, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз у Женеві триває позачергова сесія двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності", - розповіла Шерман.

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За її словами, представники США вислухають занепокоєння Росії і висловлять свої.

"Проте ми чітко давали зрозуміти, що не будемо обговорювати європейську безпеку без наших союзників і партнерів", - наголосила Шерман.

Як повідомлялося, у грудні РФ оприлюднила проєкти двох "договорів" щодо гарантій безпеки для Росії від США і НАТО з вимогою відмови від рішень Бухарестського саміту НАТО і не розширення НАТО на схід. У разі відмови Заходу пристати на російські "пропозиції" кремлівська влада погрожує застосувати заходи "військового та військово-технічного характеру".