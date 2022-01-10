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У Женеві розпочалися перемовини представників США та Росії

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У Женеві розпочалися перемовини представників США та Росії
У швейцарській Женеві розпочалася зустріч представників США та РФ щодо "гарантій безпеки".

Про це повідомила заступник держсекретаря США Венді Шерман, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз у Женеві триває позачергова сесія двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності", - розповіла Шерман.

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За її словами, представники США вислухають занепокоєння Росії і висловлять свої.

"Проте ми чітко давали зрозуміти, що не будемо обговорювати європейську безпеку без наших союзників і партнерів", - наголосила Шерман.

Як повідомлялося, у грудні РФ оприлюднила проєкти двох "договорів" щодо гарантій безпеки для Росії від США і НАТО з вимогою відмови від рішень Бухарестського саміту НАТО і не розширення НАТО на схід. У разі відмови Заходу пристати на російські "пропозиції" кремлівська влада погрожує застосувати заходи "військового та військово-технічного характеру".

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    По совести этих переговоров вообще не должно быть. Это все следствие импотентной политики запада начиная Молдовой и Грузией. Задобривания маньяков ни к чему доброму никогда не приведут.
  • Мистер Икс 00711c20
    И как именно называется твоя параллельная вселенная ? Уж не Кацапский ли ******** ?
  • FT FT
    Какие переговоры с террористом и диктатором, который требует чтобы никто не вмешивался в его беспредел и окупацию других стран?
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