"Росія загрожує структурі безпеки Європи", - міністр оборони Швеції Хультквіст

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що політика Росії становить загрозу системі безпеки Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє в понеділок агентство Bloomberg.

"Росія загрожує структурі безпеки Європи", - наводить агентство слова міністра.

Він зазначив, що вимоги РФ у сфері безпеки прийняти не можна, і в цій ситуації не можна поступатися власним суверенітетом при ухваленні рішень у сфері національної безпеки.

МЗС Росії 17 грудня опублікувало російський проєкт угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Він складається з дев'яти статей, що передбачає відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також від розміщення ракет середньої та меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

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Як повідомлялося, переговори Росія-США відбудуться 10 січня у Женеві, Росія-НАТО - 12 січня та Росія-ОБСЄ - 13 січня у Брюсселі.