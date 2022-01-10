Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Пісків із СПГ, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, - штаб ООС
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З початку доби станом на 11 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, у бік Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили у пресцентрі.