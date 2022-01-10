Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Пісків із СПГ, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, - штаб ООС

З початку доби станом на 11 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.