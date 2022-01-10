Переможець конкурсу на главу САП Клименко пояснив затримку із призначенням: Офіс Генпрокурора загубив мої документи, ще й проводить повторну спецперевірку
Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.
"Мені працівники кадрових підрозділів Офісу Генпрокурора зателефонували, що вони втратили довідку про очищення влади. Я цю довідку надав ще навесні 2021 року. Я їм привіз знову. Потім втратили мої дипломи", – розповів Клименко.
"Я звернувся до комісії: хто відповідальний за зберігання моїх документів, і надайте мені весь список втрачених, щоб я одним разом їх всіх привіз. Комісія мені відповіла, що вона рішення про проведення повторної спецперевірки не приймала і що мої документи вони всі знайшли. Аналогічний лист я потім написав на Генерального прокурора: розберіться, хто прийняв рішення про проведення спецперевірки. Його може прийняти тільки комісія, вона не приймала. Але кадрові працівники мені телефонують і кажуть, що вони проводять. І посилаються на вказівку керівництва. Я кажу: якого керівництва. Вони: ой-ой, ми зараз передзвонимо. Потім передзвонюють і кажуть: ні, це рішення комісії.А після того, як роз’яснення НАЗК з’явилось, вони перестали мені телефонувати", - додав він.
Кандидат на посаду керівника САП повідомив, що перевірка має бути не більше ніж 25 днів, проте її можуть провести і після оголошення переможця.
"Можуть зараз провести (перевірку. – Ред.), потім визначити переможця та повторно по переможцю ще провести. Це вже 50 днів", – розповів Клименко.
Він додав, що не знає, які ще підстави може вигадати комісія, щоб затягнути процес і не оголошувати його переможцем.
"Теоретично можливе все. Довідку я їм надав. Тому що почали говорити, що а раптом у мене закінчився допуск до державної таємниці. Я їм одразу відправив довідку про те, що в мене ще до 2023 року є допуск, того ж самого рівня, який і потрібний. Які можуть бути подальші підстави – не знаю", - зазначив Клименко.