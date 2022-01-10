Полковник поліції Казахстану помер від інфаркту на робочому місці

Заступник начальника управління поліції Турксибського району Алмати, полковник поліції Танат Назанов помер після того, як переніс інфаркт на робочому місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

"Підтверджуємо цю інформацію", - сказали в МВС республіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що начальник департаменту поліції Жамбилської області в Казахстані наклав на себе руки.

А в Нур-Султані знайдено мертвим полковника комітету національної безпеки Азамата Ібраєва.

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