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Полковник поліції Казахстану помер від інфаркту на робочому місці

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Полковник поліції Казахстану помер від інфаркту на робочому місці
Заступник начальника управління поліції Турксибського району Алмати, полковник поліції Танат Назанов помер після того, як переніс інфаркт на робочому місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия". 

"Підтверджуємо цю інформацію", - сказали в МВС республіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що начальник департаменту поліції Жамбилської області в Казахстані наклав на себе руки.

А в Нур-Султані знайдено мертвим полковника комітету національної безпеки Азамата Ібраєва.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Tychus Findlay
    Виявилось, що досить багато силовиків підтримують протести, кацапи ліквідують таких у прискореному режимі.
  • cimbitep
    инфаркт был калибра 7,62
  • Sophia-Maria Duglass
    Скорее всего так . Казахи не хотели стрелять в свой народ
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