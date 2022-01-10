"Слуга народу" Ковальов про подробиці придбання "4 каналу": "Купив на батьків, а вони мені подарували. Я сам юрист, тому вирішив зробити так"
Про це Олексій Ковальов розповів у інтерв'ю виданню Бабель, передає Цензор.НЕТ.
"Якби ми хотіли сховати реальний правочин, ми би його оформили на іноземну юрисдикцію, як це роблять усі інші канали. Усі центральні канали зазвичай мають походження з Кіпру. А це перша купівля у відкриту — без будь-яких сторонніх осіб. Тобто я купив на себе, точніше — на батьків, а батьки мені подарували. Дивіться, у нас є сімейний бізнес, який оформлений на батьків. Я сам юрист, тому вирішив зробити такий порядок правочину — батьки купили цей актив і подарували його мені", – пояснив особливості угоди нардеп.
Він відмовився називати точну суму угоди, пославшись на умови договору про нерозповсюдження інформації.
Також Ковальов не уточнив, скільки саме він збирається інвестувати у розвиток каналу.
"Зараз ми тільки його купили, неможливо прораховувати якусь інвестицію, якщо в тебе немає цього активу. Зараз ідуть підрахунки, але те, що будуть зміни, — це однозначно. Наскільки ми бачимо, зараз в мовленні каналу не вистачає картинки, красивої студії тощо. Щодо напряму інформаційно-розважального каналу, він буде збережений. Канал залишиться проукраїнським і більшість колективу, думаю, збережеться", – сказав Ковальов.
Гроші на розвиток каналу Ковальов має намір залучати з обігу сімейного бізнесу: "насамперед, я розраховую на себе, свою сім'ю та на своїх близьких". За прогнозом нового власника, 90% доходу канал отримуватиме від реклами.
Він додав, що переговори щодо купівлі каналу з його колишнім власником Дмитром Добродомовим тривали близько року.
"У нас є спільний знайомий, через нього я вийшов на Добродомова, і ми почали спілкуватися. Переговори були тяжкими, у нас була тривала пауза. Я б раніше купив цей канал, але потрапив у ДТП і фізично не міг супроводжувати цю угоду", – уточнив Ковальов.
Він підтвердив, що не має наміру втручатися у реакційну політику "4 каналу".
На даний момент менеджмент каналу залишається без змін, але кадрові перестановки можливі вже в січні.
Також Ковальов не виключив, що працівникам зменшать зарплату.
"Я з багатьма людьми спілкувався і до купівлі, і вже після. І реально журналісти та менеджмент готові піти на меншу заробітну плату, але бути більш об’єктивними. Тому є деякі досить класні ведучі, які готові працювати за менші гроші, але на проукраїнському каналі та робити український контент", – упевнений Ковальов.