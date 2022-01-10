Дотримання карантинних обмежень: складено 1 225 адмінпротоколів за порушення під час пасажирських перевезень, - Нацполіція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Зокрема звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідного сертифіката або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену.
Перевірки проводилися на автотранспорті –140 605; на залізничних вокзалах – 25 063; на авіатранспорті – 1065.
За виявленими порушеннями складено 1225 адмінпротоколів.
Окрім того, під час перевірок поліцейські виявили 1415 нелегальних перевізників. Відтак всього було складено 1881 відповідний протокол – 931 протокол за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 950 – за ст. 140 КУпАП.
Водночас з 03 по 09 січня, поліцейські склали 567 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Всього з початку карантину складено 123 223 адмінпротоколів.
Винесено постанов за ч. 2 ст. 44-3 – 5175. Всього з початку карантину – 511 101 постанова.