Кількість жертв внаслідок масових протестів у Казахстані уточнюється, - Токаєв

У Казахстані є жертви масових заворушень і серед мирного населення, точна кількість загиблих уточнюється.

Про це повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, є жертви й серед мирного населення. Точна кількість уточнюється", - сказав Токаєв під час відеоконференції лідерів країн ОДКБ у понеділок.

"Казахстанські силові структури зуміли в найкоротші терміни мобілізуватися і дати відсіч нападникам, узявши ситуацію під свій контроль. На жаль, це далося дорогою ціною і втратами серед силовиків і мирних жителів. Загинули 16 співробітників силових структур, понад 1300 дістали поранень", - поінформував глава Казахстану.

Оперативний штаб МВС повідомив у понеділок, що кількість загиблих серед співробітників силових структур сягнула 17.

9 січня оперативний штаб республіки у своєму Telegram-каналі з посиланням на МОЗ повідомив про 164 загиблих у Казахстані за час заворушень. Втім, пізніше МОЗ Казахстану назвало дані про 164 загиблих на протестах "технічною помилкою".

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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