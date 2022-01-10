Щоб не вийшло, як у Казахстані: Лукашенко вже хоче "допомогти" Таджикистану

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, на тлі подій у Казахстані закликав допомогти Таджикистану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

"Гарна нагода зараз зібратися і поговорити про Таджикистан. Президент Таджикистану нас роками просить про надання матеріальної підтримки, насамперед технікою військовою. І нам треба це зробити, щоб потім нам це не обійшлося дорожче, як із Казахстаном", - заявив він у ході онлайн-саміту Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у понеділок.

"Майже 200 рейсів, ми перекидали техніку (до Казахстану. - Ред.), благо Росія на це погодилася. Не хотілося б, щоб це було в Таджикистані. Краще йому допомогти зараз, він там упорається з цими проблемами. Це стосується й інших республік. Висновки треба робити", - заявив Лукашенко.

На його думку, погляди "екстремістів зараз кинуті не лише на Казахстан, а й на Узбекистан".

"Ми багато уваги приділяли боротьбі з міжнародним тероризмом, можливо, недооцінюючи небезпеку, яку несе екстремізм у всіх його проявах. Необхідно своєчасно розкривати сили, які в певних умовах здатні переходити червону межу, стаючи на шлях насильства, жорстко припиняти їхню деструктивну діяльність. Що стосується Білорусі, то ви завжди можете розраховувати не тільки на взаєморозуміння та підтримку. Ми завжди будемо вірні досягнутим домовленостям", - наголосив Лукашенко.

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Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.