Чехія посилить військову співпрацю з Україною через дії Росії, - глав МЗС Ліпавський
На питання, чи мобілізує країна свої військові сили, якщо Росія вчергове порушить кордон з Україною, чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що уряд готує різні сценарії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Ліпавський зауважив, що Чехія, як країна-член НАТО, координує свої кроки разом з іншими союзниками. Стратегія, за його словами, полягає у посиленні стримування та оборони на східному крилі Альянсу, а також формуванні "чіткого повідомлення про масові наслідки для Росії", якщо військова агресія відбудеться, "незалежно від причин".
Міністр закордонних справ додав, що Чехія також зосереджена на посиленні власної стійкості проти агресії Москви та посиленні допомоги Україні, до якої входитимуть і "ширші реформи, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі".
На питання, чому країна не коментує останні події навколо України, Ліпавський відповів, що "для заяв у Інтернеті немає місця", а позиція Чеської Республіки "тверда і незмінна".
Ліпавський повідомив, що на початку лютого в Україні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Чехії, Австрії, Словаччини та України у Славківському форматі. Її метою буде підтримка країни в її складній ситуації, підсумував він.