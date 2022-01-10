Перший випадок штаму "Омікрон" зафіксували в Одесі

В Одесі зафіксований перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Його підтвердили в обласному лабораторному центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відомо, що хворому зробили ПЦР-тест в приватній лабораторії.

Так, носієм нового штаму коронавірусу виявився громадян України, який працює за кордоном та разом із сім'єю приїхав до Одеси.

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Як повідомили у міськраді, наразі члени сім'ї захворілого знаходяться дома.

"Вони добре почуваються і не потребують госпіталізації. За станом здоров'я хворих стежать лікарі приватної клініки", - додають у міськраді.

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