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Перший випадок штаму "Омікрон" зафіксували в Одесі

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Перший випадок штаму "Омікрон" зафіксували в Одесі
В Одесі зафіксований перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Його підтвердили в обласному лабораторному центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відомо, що хворому зробили ПЦР-тест в приватній лабораторії.

Так, носієм нового штаму коронавірусу виявився громадян України, який працює за кордоном та разом із сім'єю приїхав до Одеси.

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Як повідомили у міськраді, наразі члени сім'ї захворілого знаходяться дома.

"Вони добре почуваються і не потребують госпіталізації. За станом здоров'я хворих стежать лікарі приватної клініки", - додають у міськраді.

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Топ коментарі

  • Tolerance Ultra a30027ba
    По два файзера в день, днём и вечером.
    Через 2-3 суток будет здоров.
  • Игорь Монахов
    хм.. а как определили что это Омекрон , если В США признали, что ВСЕ ПЦР тесты - это мошенничество !!! Может тоже самое и на протяжение последних двух лет с ковидлом?
  • Ясмина
    Так уже готовится Нюрнберг против Моз, только нам об этом из каждого утюга, к сожалению, не кричат
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