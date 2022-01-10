ДТЕК відновив аварійне постачання електроенергії для допомоги Польщі

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова відновила аварійне постачання електроенергії з Добротвірської ТЕС для підтримки стабільної роботи енергосистеми Польщі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані "Укренерго".

За даними компанії, експорт здійснюється потужністю 140 МВт. Постачання відбуваються по виділеній лінії 220 кВ Добротвірська ТЕС - Замостя.

За даними НЕК "Укренерго", Добротвірська ТЕС працює 3 енергоблоками потужністю 378 МВт. Ще один енергоблок перебуває у резерві.

У компанії ДПЕК Енерго пояснили, що постачання до Польщі здійснюються за погодженням із системним оператором. Добротвірська ТЕС за необхідності готова нести навантаження в ОЕС України.

Як повідомлялося, раніше, на початку грудня, Україна також надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі за допомогою Добротвірської ТЕС компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова.