В Україну йдуть справжні морози: стовпчик термометра опуститься до -18°С

У найближчі дні в Україні очікується зниження температури до -18°С.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптик Наталія Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"На Маланки й Василя в Україну прийдуть серйозні морози! Справжні!" - написала вона.

Так, за словами синоптика, 12, 13, 14 січня у нічні години температура повітря в більшості наших областей знизиться до -12-18 градусів.

"Завтра, 11 січня, похолодання вже розпочнеться, але ще м'яко. Температура повітря протягом дня вівторка становитиме 2-6 градусів морозу, на Сході від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині близько нуля, в Криму до +3+5 градусів", - написада Діденко.

Також вона зазначила, що вітер буде переважно північний, рвучкий, некомфортний.

Сніг можливий завтра у Карпатах, а сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях. У більшості областей буде без опадів.

Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах.

"У Києві завтра, 11 січня, також без снігу. А ось похолодання почне заходити. Спочатку потопчеться несміливо на порозі, найближчої ночі -5, завтра вдень -4 градуси. Ожеледиця! А впродовж 12-14 січня у нічні години може врізати до -12-17 градусів!

Вже на Василя вдень, 14 січня, та протягом вихідних, 15-16 січня, стовпчики термометрів вирушать угору - знову почнеться чергове потеплення до невеликих "мінусів" та відлиги", - додала синоптик.





