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Україна - не Казахстан, ми не дозволимо зовнішню військову інтервенцію на своїй території, - віцепрем'єрка Стефанішина

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Україна - не Казахстан, ми не дозволимо зовнішню військову інтервенцію на своїй території, - віцепрем'єрка Стефанішина
Щоб не допустити зовнішньої військової інтервенції, як у Казахстані, Україна будує внутрішню стійкість, бореться з російською агресією та зберігає міжнародну єдність у засудженні незаконних дій РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина під час спільної з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції у Брюсселі.

"Україна не Казахстан, безумовно. По суті, кращою відповіддю України є побудова внутрішньої стійкості шляхом перетворень. ... Ми не частина жодних пострадянських структур, які б, як у випадку з Казахстаном, дозволили зовнішню військову інтервенцію на своїй території та захоплення критичної інфраструктури", - зазначила віце-прем'єр.

Стефанішина зауважила, що на відміну від Казахстану Україна має потужне громадське суспільство, експертну спільноту, а також сильну опозицію, доволі сильну міжнародну єдність щодо засудження російської агресії на території України.

Також читайте: Дискусія щодо безпекових гарантій має починатися із виведення російських військ із території України, - Стефанішина

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Именно вы не позволите. Да Ермак спит и видит помощь ОДКБ.
  • Oljik
    Доречі, а де Верховний Горнолижник? На роботу вже прийшов, чи ще прокапується?
  • Vladimir T fd7dc273
    Стесняюсь спросить: Стефанишина 8 лет в летаргическом сне пребывала?
    Мы, вообще-то, 8 лет как "не позволяем" ...
    К чему этот популистский выссер был?
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