Маємо бути готові, що Росія знову обере використання збройної сили замість співпраці, - Столтенберг
Про це він сказав у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Комісії НАТО-Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як відомо, в понеділок у Женеві відбуваються переговори РФ-США, на середу заплановано засідання Ради НАТО-РФ, а в четвер засідатиме ОБСЄ у світлі загострення ситуації на кордоні РФ з Україною, спричиненого значним нарощуванням російської військової присутності.
Згадавши всі заплановані переговори, Столтенберг сказав: "Я не очікую, що ці зустрічі вирішать усі проблеми. На що ми сподіваємося, то це на те, що ми зможемо домовитися щодо просування вперед, щодо низки зустрічей і самого процесу. Нереалістично очікувати, що коли ми завершимо заплановані переговори, ми завершимо (наявні протиріччя - ред.) за цей тиждень, і проблеми буде вирішено. Але я справді сподіваюся, що є справжнє бажання всіх сторін, зокрема російської, бути задіяними в процесі, щоб запобігти новому збройному конфлікту в Європі. Тому ми націлені на домовленості щодо подальшого процесу і низки зустрічей".
Генсек назвав "важливими" зусилля, щоб "спробувати знайти політичне рішення і запобігти збройному конфлікту".
"Тому ми йдемо на ці переговори з надією і готовими слухати занепокоєність, яку має РФ. Я вірю, що Рада НАТО-Росія – важлива платформа для консультацій і для діалогу з Росією, особливо тоді, коли напруження дуже велике, коли ми бачимо загрози й виклики такі, які ми бачимо зараз. Ми схвалюємо цей факт і це - позитивний сигнал, що Росія зараз хоче зустрітися в рамках Ради НАТО-Росія", - додав він.
При цьому Столтенберг розповів, що за часів його перебування прем'єрміністром Норвегії він проводив переговори з РФ і "завжди міг домовитися".
"Тому ми напружено працюємо над мирним політичним рішенням, і ми готові продовжувати працювати з РФ, щоб знайти мирне рішення. Водночас ми маємо бути готові, що РФ знову обере використання збройної сили, конфронтацію замість співпраці. Тому ми повинні направити дуже чіткий меседж Росії, що ми єдині і що будуть серйозні наслідки – політичні та економічні для Росії, якщо вона знову використає збройну силу стосовно України", - запевнив генсек НАТО.