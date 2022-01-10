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Водії-іноземці на Харківщині, які систематично порушують ПДР, можуть втратити посвідку на проживання, - поліція

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Водії-іноземці на Харківщині, які систематично порушують ПДР, можуть втратити посвідку на проживання, - поліція
Управління патрульної поліції у Харківській області має намір посилити контроль за іноземцями, які систематично порушують правила дорожнього руху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника УПП в області Ярослав Денюк.

"Протягом 2022 року управлінням буде посилено контроль за іноземцями, які систематично порушують правила дорожнього руху. У разі виявлення таких осіб будуть надіслані відповідні звернення до Головного управління Державної міграційної служби у Харківській області для вирішення питання про скасування тимчасової посвідки на проживання", - сказав Денюк.

За його словами, патрульна поліція вже використала таку практику минулого року.

"У 2021 році таких звернень було надіслано 243", - уточнив Денюк.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    если вспомнить как в Киеве, араб, на камеру патрульному, говорил что ему пох.....й протокол и вообще пох....й наши пдд. когда говорил что он будет ездить так как ему нравиться, то я вообще не понимаю что он делает в Украине.
    нах...й, под жопу и на родину.
  • баламут
    Правильно. Нам и без них своих идиотов хватает на дорогах.
  • Александр Ильенко e5cdacd6
    Их действительно много. И ведут себя они по-хамски. Так что давно пора!
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