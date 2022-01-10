"Свати-7" виробництва "95 кварталу" стали найпопулярнішим у Росії телесеріалом. ІНФОГРАФІКА

Найпопулярнішим телесеріалом у Росії в 2021 році став сьомий сезон проєкту "Свати", що вийшов на каналі "Россия 1", випливає з даних Mediascope (вимірювання у ТБ-аудиторії старше чотирьох років у містах з населенням від 100 тис. жителів).

Ці дані "Ъ" надали до ВДТРК, передає Цензор.НЕТ.

"Свати" - багаторічний серіал української студії "Квартал 95".

На другому та третьому місцях – "Угрюм-река" ("Первый канал") и "Склифосовский 8" ("Россия 1"). У десятці найрейтинговіших телесеріалів року серед цієї аудиторії містяться проєкти лише цих двох мовників.

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* Середня кількість людей, які дивилися серіал, виражене у відсотках населення в рамках обраної аудиторії (старше 4 років). За даними російського офісу компанії ECI Media Management, у містах із населенням менше 100 тис. жителів топ-10 найпопулярніших серіалів співпадає з топ-10 у великих містах.