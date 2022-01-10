Новини

У літака "Мрія" виникли проблеми у Польщі - пошкоджено стійку шасі

23 693144
У літака "Мрія" виникли проблеми у Польщі - пошкоджено стійку шасі
У найбільшого літака у світі – Ан-225 "Мрія" – пошкоджено стійку шасі. Його виліт із Польщі затримується, держпідприємство "Антонов" надсилає літак на допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили LIGA.net у пресслужбі ДП.

"Виявлено незначну технічну несправність в основній стійці шасі. Туди полетить літак Ан-26 із нашими фахівцями", – сказали в пресслужбі.

У ДП пояснили, що фахівці, які прилетять на Ан-26, мають оглянути та виправити проблему, за необхідності перевірити інші деталі.

Там також запевнили, що несправність "Мрії" можуть бути виправлені оперативно – і відремонтований літак полетить далі.

Конкретних термінів ремонту у ДП поки що не називають.

"Досить оперативно маємо це виправити. Це буде зрозуміло, коли команда (техніків.  Ред.) прибуде на місце", – додали у пресслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новий рекорд АН-225 "Мрія": вісім найсильніших спортсменів України зрушили літак вагою 330 тонн на 4 метри 30 сантиметрів. ВIДЕО

Ан-225 "Мрія" – найбільший і найпотужніший літак у світі, здатний взяти на борт 250 тонн. Він представлений лише в одному екземплярі. КБ "Антонов" створило його ще у 1980-х, спочатку планувалося використовувати Ан-225 як авіатранспорт для багаторазового космічного корабля "Буран".

Зараз "Мрія" знаходиться у польському місті Жешув, куди прилетіла зі Стамбула 9 січня. Посадка літака була видовищною: він показався перед спостерігачами за кілька десятків метрів до землі, буквально розрізавши густий туман.

Топ коментарі

  • Colt
    Атомную бомбу привезли из Америки в чертежах супруги Розенбенрги.
    Курчатов поклевал готовые зёрнышки.
  • Colt
    У поляков одна мысль: как бы сделать бомбу на всю грузоподъёмность
    и аккуратненько сбросить на кремль.
    И это не только у поляков - это везде, где помнят запах советского сапога.
  • Vitaliy Pavlov
    руские гавкали помню.... наш самолёт , наш! у нас МРІЯ!У ВАС МЕЧТА... вот вы там размечтались что она ваша....а раз ваша так сделайте её снова...чего не собираете...?? всё везде в мире ваше и вами придумано.только ничего своего почти и нет...кроме что атомную бомбу сотворили на голову всех землян...(( что украли и приспособили себе то считают и русское...как то коротко так..
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини