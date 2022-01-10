В Антикорупційній прокуратурі потрібно провести аудит, - переможець конкурсу на главу САП Клименко

Переможець конкурсу на посаду керівника САП, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко переконаний, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури працюють неефективно.

Про це він сказав в інтерв’ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Фактично 50 прокурорів і 60 направлених до суду за рік кримінальних проваджень. Одне провадження в рік – це, мені здається, не найкращий показник", - сказав Клименко.

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За його словами, не може прокурор працювати в прокуратурі і за два роки направити одну справу до суду.

"На нього надія є, він отримує досить велику зарплату, а результати роботи мінімальні. Скрізь є оцінка діяльності, а в антикорупційній прокуратурі чомусь немає. Детективів оцінюють, а прокурорів не оцінюють", - наголосив переможець конкурсу на посаду керівника САП.

Він вважає, що в САП потрібно провести аудит.

"...Я думаю, що в Антикорупційній прокуратурі потрібно, як мінімум, провести аудит проваджень, у тому числі, закритих за останній час. Заслухати їх в присутності і прокурора, і детектива. Особливо, в тих провадженнях, де є розбіжності думок, щоб впевнитись, що дійсно рішення там було прийняте законне і інших варіантів розвитку подій там немає", - зазначив Клименко.

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Він також зазначив, що справа Татарова частково вплинула на його рішення податися на конкурс на посаду керівника САП.

На запитання, чи дасть він нове життя цій справі, якщо очолить САП, Клименко сказав, що не може це коментувати, оскільки справа уже перебуває в провадженні іншого органу (Служби безпеки України), і процесуального шляху, як її можна реанімувати, він не бачить.