У МОЗ розповіли, як громадяни можуть анулювати підроблені COVID-сертифікати

Власники підроблених документів про щеплення проти COVID–19 можуть анулювати сертифікат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це в ефірі одного з телеканалів розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

За словами представниці МОЗ, українці, які купили підроблені документи про щеплення проти COVID–19, можуть звернутися до сімейного лікаря. Він анулює сертифікат і дасть направлення на реальне щеплення.

"Необхідно звернутися до медичного працівника – до лікаря. Він інформує Нацполіцію про те, що виявлено підробний документ. Людина має всіляко сприяти слідчим діям, щоб виявити шахраїв, які продають підробні документи. Поряд з тим, лікар може направити людину на щеплення, якщо показники здоров’я дозволяють, та внести дані до системи", – зазначила Карчевич.

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