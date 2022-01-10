Кабмін має отримати погодження від РНБО: у Раді запропонували змінити умови встановлення карантину
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнм на "Укрінформ", текст документу оприлюднено на сайті парламенту.
Проєктом закону, зокрема, передбачається, що встановлення карантину на території, яка розташована у межах більш як шести областей, у тому числі, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, запроваджується Кабінетом Міністрів за погодженням із Радою національної безпеки і оборони.
Також пропонується визначити, що карантин встановлюється на строк, який не перевищує двох місяців. Водночас у разі несприятливої епідемічної ситуації Кабмін може ухвалити рішення щодо його продовження.
У тексті законопроєкту також зазначається, що рішення про встановлення, продовження карантину, а також про його скасування, негайно доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової інформації.
Так, у рішенні про встановлення карантину мають міститися відомості про інфекційну хворобу, з метою протидії поширенню якої він запроваджується, про територію, на якій його запроваджено, про перелік профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, а також про перелік суб’єктів, на яких покладається здійснення контролю за виконанням цих заходів.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року.
В Україні за минулу добу, 9 січня, виявили 1 969 нових випадків коронавірусної хвороби.