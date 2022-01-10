Неповнолітні, які вакцинувалися від COVID-19, також зможуть отримати COVID-тисячу: Зеленський доручив розробити програму виплати

Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у межах програми "єПідтримка" для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що наразі допомогу виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ мають долучитися до програми.

На відповідні рахунки українців уже перераховано 6 млрд грн. У межах програми громадяни скористалися 1 млрд грн.

"Наразі проти COVID-19 в Україні вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози. 9 січня відкрилася можливість щеплення бустерною дозою. І на сьогодні додаткову дозу отримало 20 тисяч осіб", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що уряд також планує вакцинуватися бустерною дозою.

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