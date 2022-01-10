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Неповнолітні, які вакцинувалися від COVID-19, також зможуть отримати COVID-тисячу: Зеленський доручив розробити програму виплати

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Неповнолітні, які вакцинувалися від COVID-19, також зможуть отримати COVID-тисячу: Зеленський доручив розробити програму виплати
Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у межах програми "єПідтримка" для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що наразі допомогу виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ мають долучитися до програми.

На відповідні рахунки українців уже перераховано 6 млрд грн. У межах програми громадяни скористалися 1 млрд грн.

"Наразі проти COVID-19 в Україні вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози. 9 січня відкрилася можливість щеплення бустерною дозою. І на сьогодні додаткову дозу отримало 20 тисяч осіб", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що уряд також планує вакцинуватися бустерною дозою.

Читайте: В Україні достатньо вакцин від коронавірусу для отримання бустерної дози, - МОЗ

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Solomon c5c4359c
    Как пенсам получать, у которых нет смартфона?
  • Злой Карлик
    главное в ДИЮ затянуть побольше ЛОХОВ за оставшееся время до выборов, что бы выборы были в телефоне, и наркоман с бабушкой могут не переживать за свою ОПу.
  • Solomon c5c4359c
    Можно через интернет магазины тратить. А если нет смарта, предлагают ждать 3-й квартал 22 года, может что-то намутят придумают.
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