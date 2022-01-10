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Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії

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Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії
Президент України Володимир Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса із вступом на посаду президента Швейцарської Конфедерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.

"Привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо боротьби з пандемією COVID-19. Домовилися продовжити тісну взаємодію з підготовки 5-ї Конференції з питань реформ в Україні в Лугано", - написав Зеленський.

Також читайте: Зеленський обговорив із главою МЗС Швейцарії Кассісом підготовку до Конференції з питань реформ в Україні

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Лучше б спросил когда они вернут нам золото Полуботка с %. Хотя зеля врядли знает кто это такой
  • саша паламарчук
  • Владимир Сухов e5dee246
    А де в Омані слона знайшли ?
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