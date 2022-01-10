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ЄС потрібні різні формати діалогу з РФ, але нове порушення суверенітету України матиме тяжкі наслідки, - глава МЗС ФРН Бербок

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ЄС потрібні різні формати діалогу з РФ, але нове порушення суверенітету України матиме тяжкі наслідки, - глава МЗС ФРН Бербок
Глава МЗС ФРН Анналена Бербок вважає, що Євросоюзу потрібні різні формати діалогу з Росією, вона знову наголосила на тому, що порушення суверенітету України спричинить серйозні наслідки.

"Нам потрібні різні формати переговорів", - сказала вона журналістам у Римі за підсумками зустрічі з італійським колегою Луїджі Ді Майо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, тут важливі двосторонні переговори між РФ та США та діалог із НАТО.

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"Єдиний шлях виходу з кризи відбувається через діалог", - сказала вона, вкотре додавши, що "нове порушення українського суверенітету матиме тяжкі наслідки".

Говорячи про події у Казахстані, вона заявила, що Євросоюз не зацікавлений у широкому впливі РФ чи Китаю на країни Центральної Азії.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    украинцы навалают москалям! все истории про "армию номер 2" - это всё фуфел, основанный на количестве "советских танков"! у кацапов много танков - у нас много джавелинов!
    мы - защищаем свою Родину, кацапы лезут в чужой дом!
  • Мистер Икс 00711c20
    Формат диалога с кацапами может быть только один - МАССОВЫЕ ПОСТАВКИ ЛЕТАЛЬНОГО ОРУЖИЯ В УКРАИНУ ,тогда до ватноголовых дойдёт быстрее .
  • PREDATOR PREDATOR
    Ця Бербок казала, що вступ України в НАТО є недоцільним.
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