ЄС потрібні різні формати діалогу з РФ, але нове порушення суверенітету України матиме тяжкі наслідки, - глава МЗС ФРН Бербок
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Глава МЗС ФРН Анналена Бербок вважає, що Євросоюзу потрібні різні формати діалогу з Росією, вона знову наголосила на тому, що порушення суверенітету України спричинить серйозні наслідки.
"Нам потрібні різні формати переговорів", - сказала вона журналістам у Римі за підсумками зустрічі з італійським колегою Луїджі Ді Майо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, тут важливі двосторонні переговори між РФ та США та діалог із НАТО.
"Єдиний шлях виходу з кризи відбувається через діалог", - сказала вона, вкотре додавши, що "нове порушення українського суверенітету матиме тяжкі наслідки".
Говорячи про події у Казахстані, вона заявила, що Євросоюз не зацікавлений у широкому впливі РФ чи Китаю на країни Центральної Азії.